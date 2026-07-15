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15 июля, 12:57

Происшествия

МЧС прогнозирует нарушение систем жизнеобеспечения 8 регионов из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чрезвычайная ситуация, связанная с нарушением работы систем жизнеобеспечения, с повреждениями линий связи и электропередач, а также с затруднением движения транспорта, может возникнуть в 8 регионах РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным, 15 июля в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Свердловской и Челябинской областях, а также в Приморском, Хабаровском, Ставропольком и Пермском крае прогнозируются дожди, грозы и град с сильными порывами ветра.

Вечером 14 июля мощный смерч прошел рядом с селом Турумбет в Давлекановском районе Башкирии. Видео разрушительного вихря распространилось в Сети.

На кадрах видно, как огромная воронка опускается к земле. Очевидцы сообщали, что стихия сорвала крыши домов и хозпостроек, повредила фасады зданий, а также перевернула грузовик. Специалисты оценивают последствия непогоды.

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