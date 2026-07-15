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15 июля, 12:56

Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест по делу об убийстве

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера об отмене ареста по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, бизнесмен останется в СИЗО до 17 августа. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании, на формате которого настаивала защита предпринимателя для сохранения в тайне приобщенных медицинских документов.

Комментируя постановление, адвокат Трабера Игорь Сочиянц заявил о намерении защиты обжаловать арест в кассационном порядке. Вместе с тем он добавил, что его подзащитный не признает вменяемых ему действий.

"Это бред какой-то, конечно, он не признает вину", – подчеркнул юрист.

Задержание Трабера по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова – Александра Петрова прошло 17 июня. Следователи заподозрили предпринимателя в организации преступления. В его доме и офисах его компании провели обыски.

Позже суд отправил бизнесмена под стражу на два месяца. Ему предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По тем же статьям были арестованы предполагаемый исполнитель преступления Алисултан Надирбеков, а также двое возможных подельников Трабера – Саид Саладинов и Владимир Даниленко.

"Московский патруль": в Москве арестован миллиардер Илья Трабер

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