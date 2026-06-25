Суд в Татарстане заочно приговорил олигарха Коломойского к 12 годам за хищение нефти

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/(Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по обвинению в хищении российской нефти на сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Согласно постановлению, в заключении он пробудет 12 лет. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще трех фигурантов: Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко.

Заседание проходило в отсутствии подсудимых, поскольку все они находятся за пределами страны. Приговор еще не вступил в силу.

В ведомстве уточнили, что все четверо украинцев, находящихся в межгосударственном розыске, обвиняются по статьям 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ.

По данным следствия, в 2006 и 2007 годах злоумышленники создали преступное сообщество за границей. Они организовали с помощью предприятия-посредника поставку на Украину нефти, принадлежащей российской компании, в объеме 858,6 тысячи тонн на более чем 10 миллиардов рублей. Затем сумма была похищена.

Обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, Коломойскому были предъявлены украинским судом еще в сентябре 2023 года. Тогда же Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен.

Позднее против бизнесмена выдвинули новые обвинения в организации подделки документов для перевода средств, приобретения и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В ноябре того же года распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость олигарха, расположенную в поселке Партенит в Алуште. В марте 2024-го Кошехабльский суд Адыгеи постановил изъять имущество Коломойского и его бизнес-партнеров в пользу РФ.