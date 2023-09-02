Суд арестовал олигарха Коломойского с возможностью внесения залога

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Шевченковский суд отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен, что составляет около 13,8 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней", – заявил судья.

Ранее сообщалось о том, что что украинскому олигарху Коломойскому были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в период с 2013 года по 2020 год Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов путем их вывода за границу. При этом он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Украинские СМИ связывают преследования бизнесмена со скорым визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему предстоит отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафта" и "Укртатнафта". Акции этих компаний, ранее принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.