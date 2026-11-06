Минувший октябрь в Москве стал одним из двух самых солнечных в XXI веке

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Октябрь 2026 года в Москве занял второе место по количеству часов солнечного сияния в XXI веке: солнце в столице светило 121 час. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что норма солнечного сияния в октябре для Москвы составляет 74 часа.

Ранее в столице зафиксировали первый в сезоне снег. Кроме того, временный снежный покров наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова. Синоптики допускают, что выпавший снег окончательно растает в начале следующей недели.

При этом настоящая русская зима придет в столицу только в декабре. В выходные, 7–8 ноября, в темное время суток температура опустится до минус 1–3 градусов, а на дорогах образуется лед толщиной 2–5 миллиметров. Сверху его может припорошить снегом слоем около 1 сантиметра.