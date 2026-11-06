В Совбезе РФ заявили о рисках дестабилизации из-за Starlink и OneWeb

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Сервисы спутниковой связи Starlink и OneWeb несут риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах. Об этом заявили члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности (СБ) РФ, передает пресс-служба аппарата СБ.

На совещании президиума совета обсуждалось применение отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет для обеспечения информационной безопасности России. Как указали в СБ, сервисы спутниковой связи ведут активную экспансию в странах, которые заинтересованы в ускоренной цифровизации национальных экономик.

Ранее украинские власти жаловались, что спутниковая сеть Starlink в стране по-прежнему работает с ограничениями. Американский предприниматель Илон Маск отвечал, что украинские военные применяли гражданский сервис Starlink для наступательных ударов беспилотниками, нарушив тем самым условия предоставления услуг.

Маск подчеркивал, что система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут стать целью ответного удара. При этом Пентагон отказался проводить отдельную проверку сбоев в работе спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield на Украине.

