Суд в Москве впервые взыскал деньги с организатора концерта Уэста в РФ за его отмену

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Мировой судья в Москве решил взыскать 83 тысячи 400 рублей с Say Agency – организатора отмененного концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге – в пользу жительницы столицы Анастасии Вячеславовны Газаровой, сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

В эту сумму вошли 66 тысяч рублей за билеты, 6 тысяч 600 рублей сервисного сбора, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч 800 рублей штрафа. Требования к компании по продаже билетов "Интикетс" судья отклонил.

Всего в московские суды поступило 44 иска к Say Agency о защите прав потребителей, следует из электронной картотеки. Большинство из них связаны с отменой выступления Уэста. Некоторые споры касаются других событий: одна заявительница потребовала компенсацию за концерт американского рэпера Flo Rida, перенесенный с марта на май 2026 года.

По данным картотеки, 11 исков оставлены без движения из-за нарушений при подаче, часть возвращена заявителям. Удовлетворен только один иск.

Планировалось, что концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоятся 10 и 11 октября. Билеты продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей; самые дешевые разошлись за час. Однако 24 августа площадка заявила, что договор аренды с организаторами не заключался и принимать выступления зарубежных исполнителей в октябре она не планирует. Say Agency охарактеризовала действия стадиона как "намеренную провокацию".

Впоследствии появилась информация о возможном переносе шоу в Москву. Однако генеральный директор Say Agency Анна Субчева опровергла эти сообщения, заявив, что организаторы по-прежнему рассчитывают провести концерты в Петербурге в запланированные даты.

В результате выступления не состоялись. 30 сентября Say Agency заявило, что провести концерты в назначенные дни не удастся, а возврат денег за билеты пообещало открыть с 12 октября. После отмены покупатели начали жаловаться на трудности с получением средств.

