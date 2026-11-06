В Москве построят 124 школы и детских сада за счет внебюджетных средств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в 2027–2029 годах инвесторы построят 124 объекта образования общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новые объекты образования обеспечат дополнительными местами в школах и детских садах жителей развивающихся и уже сложившихся районов и разгрузят существующие учебные заведения", – сказал Ефимов.

По его словам, среди этих объектов 56 детских садов, 22 школы и 46 образовательных комплексов. Условия для обучения создадут более чем для 75 тысяч школьников и воспитанников детских садов. Участие застройщиков в создании образовательной инфраструктуры снижает нагрузку на городской бюджет, а высвобожденные ресурсы город направляет на модернизацию и капремонт действующих школ и детских садов.

В новых учреждениях появятся универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские, спортивные и музыкальные залы, помещения для допобразования. Прилегающие территории благоустроят.

Большинство построенных зданий после ввода в эксплуатацию войдут в столичную систему образования. Это обновит инфраструктуру учебных заведений и позволит детям учиться рядом с домом. Объекты появятся в 11 административных округах Москвы.

Так, в районе Нагатино-Садовники на юге столицы возводят школу на 675 мест. В четырехэтажном здании площадью свыше 17 тысяч квадратных метров разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, зал для мероприятий, гимнастический и трансформируемый спортивные залы, лабораторно-исследовательские классы и ИТ-полигон.

На северо-востоке, в Бутырском районе, строят детский сад на 300 мест. Там оборудуют 12 групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок полного цикла, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, разместив две спортивные площадки и теневые навесы.

Доля образовательных объектов, которые строят за счет внебюджетных средств, в столице стабильно растет, при этом город контролирует выполнение обязательств застройщиков. Возведение социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что 49 спортивных объектов планируют возвести в Москве с 2027 по 2029 год включительно. 41 объект из 49 построят на средства инвесторов. В 9 округах города появятся новые ледовые арены, бассейны и многофункциональные комплексы. 13 сооружений возведут на северо-западе столицы, еще 10 – в Троицком и Новомосковском административных округах.

