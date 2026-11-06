Многодетные родители могут увеличить уже назначенную пенсию за счет ухода за детьми

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Многодетные родители могут пересчитать размер уже назначенной страховой пенсии с учетом периодов ухода за пятым и последующими детьми до полутора лет. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.

За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента, а за полтора года – 8,1. Такое же количество баллов можно получить за уход за шестым и каждым следующим ребенком. Если родитель ухаживал за ребенком меньше полутора лет, коэффициент рассчитают пропорционально этому периоду, пояснил парламентарий.

Правило распространяется на мать, отца или усыновителя, который фактически ухаживал за ребенком. При этом один и тот же период может быть учтен только у одного из родителей. Если уход совпадал с трудовой деятельностью, для расчета выберут вариант, позволяющий учесть большую сумму пенсионных прав.

Тем, кому страховую пенсию по старости или инвалидности назначили до 2026 года, для перерасчета необходимо подать заявление. Это можно сделать через портал "Госуслуги", указав Ф. И. О. детей и даты их рождения. Также потребуются свидетельства о рождении детей, периоды ухода за которыми нужно включить в расчет.

"Ее размер зависит от количества добавленных коэффициентов и стоимости одного пенсионного коэффициента. Выплата в пересчитанном размере начнется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия заявления", – заключил парламентарий.

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