Семья с семью детьми стала самой многодетной среди получивших ипотеку в 2026 году

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Семья с семью детьми из Кемеровской области стала самой многодетной в России среди тех, кому банк одобрил ипотеку на покупку квартиры в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Татьяна Решетникова.

По ее словам, чаще всего за жилищными кредитами обращаются семьи с двумя детьми – на них приходится 43% заявок. Еще 36,3% составляют обращения от родителей с одним ребенком, 14,7% – с тремя детьми, 4% – с четырьмя и 1,3% – с пятью. Доля заявок от семей, в которых воспитывают десять и более детей, не превышает 0,3%.

В октябре такие обращения поступали из Брянска, Нижнего Новгорода и Сургута. Однако в большинстве случаев банки отказывали заявителям из-за высокой финансовой нагрузки на семью, уточнила Решетникова.

В банке "Дом.РФ" самым многодетным заемщиком в 2026 году стал житель Московской области, воспитывающий шестерых детей. Он оформил "Семейную ипотеку" на двухкомнатную квартиру. Столько же детей было у заемщика "Абсолют-Банка", который приобрел жилье по этой программе в Казани, сообщили представители кредитных организаций.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил бесплатно выделять многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде. По его словам, такая мера может быть реализована в форме субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, Гриб считает необходимым предоставлять многодетным ипотеку "под 0% или минус 2%".