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05 ноября, 17:15

Шоу-бизнес

Рэпер Ганвест заступился за Николая Сердюкова, которого критикуют в Сети

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Рэпер Ганвест (настоящее имя – Руслан Гоминов) встал на защиту мужа телеведущей Ксении Бородиной Николая Сердюкова после появления разговоров о том, что тот является якобы альфонсом. Об этом музыкант заявил на презентации шоу "Три острова", передает портал "Звездач" в MAX.

По словам Ганвеста, обвинения в адрес Сердюкова беспочвенны.

"Это хейтеры чепуху накидывают. На самом деле он искренне, по-настоящему любит Бородину", – заявил рэпер.

Он подчеркнул, что Сердюков обеспечивает семью сам: зарабатывает, приносит деньги и тратит их на Бородину. Средства, полученные на проекте, он, по словам рэпера, полностью отдал на нужды супруги.

"То, что там говорят "альфонс" – это просто зависть", – добавил музыкант.

Ганвест и Сердюков познакомились на реалити-шоу, после завершения проекта они продолжили общаться. Саму Бородину артист назвал очень добрым и позитивным человеком.

Ранее проходили съемки нового реалити-шоу ТНТ "Мастер игры", в котором должны были принять участие Сердюков и экс-супруг Бородиной Курбан Омаров. Однако блогер отказался от съемок. Причиной была названа встреча с Омаровым на площадке. После этого Бородина заявила, что телеканал хайпует на ее имени. Она поддержала партнера.

В свою очередь, директор ТНТ Тина Канделаки, комментируя эту ситуацию, заявила, что не планировала создавать "грязный хайп", а также указала на то, что всегда ведет коммуникацию напрямую.

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