Движение поездов на МЦД-3 изменится 7 и 8 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, на МЦД-3 скорректируют график движения составов из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Ховрино и участке Люберцы – Перово. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Изменится время курсирования диаметральных поездов, следующих между Зеленоградом-Крюково и Ипподромом. Последние составы в обоих направлениях отправятся с конечных станций в 23:22.

Кроме того, пассажирам стоит учитывать увеличение времени ожидания составов. В некоторые периоды промежутки между рейсами составят до 20 минут, а на станции Митьково – до 30 минут.

Изменения затронут и пригородное сообщение на Ленинградском направлении – у части поездов поменяются расписание и список остановок. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Также в ноябре на МЦК запланировали изменения графика движения из-за восстановительных работ на станции Нижегородская. С 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября интервалы между поездами на отдельных участках увеличатся до 6–12 минут, а утром 15 ноября составы временно перестанут останавливаться на станциях Нижегородская и Новохохловская. Аналогичные ограничения введут 28 и 29 ноября.