Движение поездов на МЦД-2 изменится в отдельные дни ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На МЦД-2 скорректируют график движения поездов 1, 4, 8, 14 и 15 ноября из-за капитального ремонта путевой инфраструктуры станции Царицыно специалистами ОАО "РЖД". Об этом сообщает Дептранс Москвы в МАХ.

На Курском направлении в отдельные периоды интервалы между поездами увеличатся до 25 минут. Пассажирам рекомендуют пользоваться составами, следующими по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно.

Кроме того, у части поездов изменится список остановок, а некоторые составы будут курсировать по укороченным маршрутам – до станций Курская или Покровское и обратно.

Перед поездкой пассажирам советуют проверять актуальное расписание на сайте перевозчика, а также планировать маршруты с помощью приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее график движения пригородных поездов Курского и Рижского направлений скорректировали на период с 31 октября по 15 ноября из-за ремонта третьего пути на станции Царицыно.

На время работ поезда будут направлять по соседним путям, у некоторых электричек изменятся время отправления, прибытия и количество остановок. Часть составов будет курсировать по укороченным маршрутам, а некоторые временно исключат из расписания.

