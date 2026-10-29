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29 октября, 20:41

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Путин: Россия и страны Африки утвердили план действий на 2027–2029 годы

Россия и страны Африки утвердили план действий на 2027–2029 годы – Путин

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Россия и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита, прошедшего в Москве.

"Обширный перечень конкретных задач по развитию связей России с государствами континента в экономике и торговле, социальной и гуманитарной областях и по воплощению в жизнь решений нынешнего саммита содержится в утвержденном сегодня нами совместном плане действий на период до 2029 года", – сказал президент России.

Путин назвал регулярное проведение саммитов "Россия – Африка" доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства и взаимного уважения ради общего роста и процветания.

В прошедшем мероприятии участвовал 21 лидер африканских государств. Кроме того, на встречу прибыли высокопоставленные делегации подавляющего большинства стран континента и руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур.

Итоги совместной работы закрепили в московской декларации, которую одобрил саммит. В документе, рассчитанном на долгосрочную перспективу, подтверждается приверженность участников формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН.

Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимной торговли. По его словам, товарооборот России и африканских государств составляет 27 миллиардов долларов, однако этот показатель не является пределом. Президент отметил, что стороны находятся в начале пути, а объем взаимных инвестиций уже измеряется десятками миллиардов долларов.

Россия также готова наращивать закупки широкого спектра товаров, произведенных в африканских странах. Как подчеркнул Путин, об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры между министерствами, ведомствами и представителями деловых кругов на полях саммита.

Доля национальных валют, включая рубль, в расчетах по коммерческим сделкам между Россией и странами Африки достигла 85%, сообщил президент. По его словам, это помогает защищать взаимную торговлю и инвестиции от колебаний на глобальных рынках и нестабильности мировой политической конъюнктуры.

Кроме того, Россия продолжит выступать ответственным поставщиком зерновых культур в Африку. Путин заявил, что поставки будут осуществляться как на контрактной, так и на безвозмездной основе.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран Африки может в ближайшее время превысить 50 миллиардов долларов. За девять месяцев текущего года Россия экспортировала на континент 13 миллионов тонн сельхозпродукции, а российские удобрения и зерно получают более 40 африканских государств.

Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка"

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