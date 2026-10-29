Путин заявил о совпадении позиций РФ и стран Африки по вопросам мировой политики

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Позиции России и стран Африканского континента по наиболее актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают, заявил Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия – Африка".

По его словам, Москва выступает за равноправный диалог и учет интересов всех государств. Путин также отметил, что Россия намерена содействовать усилению роли Африки на ведущих многосторонних площадках.

Ранее президент указывал, что Россия рассматривает Африку как континент будущего. Он говорил, что товарооборот между сторонами может в скором времени превысить 50 миллиардов долларов. В 2025 году этот показатель превысил 27 миллиардов долларов, тогда как в 2022-м он составлял 18 миллиардов.

При этом российский бизнес не занимается хищничеством и неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов Африки. Напротив, он участвует в развитии континента, наращивая переработку сырья на месте. Это создает новые рабочие места, а налоговые поступления идут во все уровни бюджетной системы африканских стран.

