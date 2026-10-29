В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и выпуск рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В трех аэропортах Московского региона ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Речь идет о аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам стоит учитывать возможность изменений в расписании вылетов и прилетов.

Аэропорт Шереметьево продолжает принимать и отправлять рейсы, но делает это по согласованию с уполномоченными органами. Такой порядок связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил авиакомпаниям из Африки начать полеты в Россию. Москва также предлагает африканским партнерам комплексные решения для построения надежных логистических маршрутов, которые напрямую повлияют на рост торговли и инвестиций.