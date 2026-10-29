Собянин: уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали еще пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы в четверг, 29 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, на месте падения фрагментов дронов задействованы экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще пяти дронов. Они также направлялись к Москве.

На фоне этого в аэропортах столичного узла введены ограничения. Они не отправляют и не принимают рейсы.

