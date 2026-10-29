Собянин: пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших и повреждениях не приводится.

На фоне произошедшего аэропорты Домодедово и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

В связи с действующими ограничениями возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальный статус рейсов по онлайн-табло аэропортов.