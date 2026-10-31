Депутат Колунов: жильцы вправе требовать перерасчет за неработающий лифт

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Собственники квартир могут добиться снижения платы за содержание жилья, если лифт в их доме не работает более суток. Для этого необходимо зафиксировать поломку и направить заявление с требованием о перерасчете. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Парламентарий пояснил, что по нормативам на устранение неисправности лифтового оборудования отводится не более 24 часов. Если этот срок превышен, услуга считается оказанной ненадлежащим образом. В таком случае жильцы вправе потребовать уменьшения платы за содержание дома в части обслуживания лифта.

Первым шагом Колунов посоветовал зарегистрировать обращение в диспетчерской или аварийной службе. Жильцам следует сохранить номер заявки и уточнить время ее принятия. Эти сведения помогут подтвердить продолжительность простоя оборудования.

После этого необходимо обратиться с заявлением об устранении неисправности и перерасчете платы за период, когда лифт не работал. По словам депутата, обращение можно подать как письменно, так и устно.

Срок для подачи такого заявления составляет шесть месяцев с момента нарушения. Колунов подчеркнул, что собственники могут воспользоваться этим правом в течение указанного периода.

Ранее сообщалось, что жильцы могут потребовать перерасчет платы за отопление, если батареи в квартире слишком горячие. Для этого необходимо обратиться в диспетчерскую службу и вызвать представителя управляющей компании, который проведет замеры. Если отклонение от нормы подтвердится, плата должна снижаться на 0,15% за каждый час нарушения.