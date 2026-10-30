Суд определил место жительства пятерых детей Романа и Елены Товстик с отцом

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Пресненский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Романа Товстика к бывшей супруге Елене и постановил, что пятеро их несовершеннолетних детей будут жить с отцом. Об этом Товстик сообщил РИА Новости.

Спор касался пятерых из шести общих детей супругов: старший уже совершеннолетний.

По словам бизнесмена, в первую очередь он планирует заняться воспитанием детей и их здоровьем, а также сделать все для того, чтобы они поддерживали общение с матерью.

Адвокат Товстика Филипп Рябченко рассказал, что полный текст решения пока не получил. Он предположил, что суд мог опираться на экспертное заключение, инициированное стороной Елены Товстик, в котором старшие дети заявили о желании жить с отцом. Кроме того, суд мог учесть показания свидетелей с обеих сторон, включая нянь, подтвердивших вовлеченность Товстика в воспитание детей.

Развод Товстиков произошел в конце сентября 2025 года. Они не смогли договориться о разделе имущества и подали иск по брачному договору.

Товстик рассказывал, что неоднократно предлагал бывшей супруге Елене урегулировать споры о разделе имущества мирным путем. По его словам, в договоре нажитая в браке недвижимость поделена пополам.

