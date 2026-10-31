Лавров объяснил провал договоренностей Анкориджа действиями Европы

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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему договоренности, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске в августе 2025 года, так и не были реализованы. По его мнению, этому помешали действия европейских стран, которые убедили президента США Дональда Трампа отказаться от собственной инициативы.

Лавров напомнил, что Москва рассчитывала на выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей. Однако впоследствии выяснилось, что стороны не пришли к окончательному согласию.

"Мы думали, что мы договорились в Анкоридже в августе 2025 года. К сожалению, это не так", – сказал министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, администрация Трампа не смогла добиться того, чтобы ее предложения одновременно устроили Россию и украинскую сторону. Лавров связал это с вмешательством европейских стран.

Ранее министр заявлял, что совесть России в вопросе переговоров по Украине чиста. Он также утверждал, что США не устояли перед давлением Европы, которая обвинила Москву в срыве договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.