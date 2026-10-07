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Совесть России в отношении переговоров по Украине чиста, в то время как США не устояли перед давлением Европы, которая заявила о срыве достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ.

Лавров напомнил, что Москва полностью приняла предложения Вашингтона на саммите лидеров двух стран на Аляске.

Глава МИД также добавил, что американская сторона, в свою очередь, с пониманием отнеслась к аргументам России по трехсторонней встрече по Украине. Когда Вашингтон предложил такие переговоры, Москва заявила о необходимости сначала провести парламентские выборы. По словам Лаврова, именно Киев не согласился с такими условиями и попытался сделать все, чтобы сорвать процесс.

Он напомнил, что в течение трех дней голосования в России, особенно 20 сентября, киевский режим совершил большое количество террористических атак на гражданские объекты, в том числе на избирательные участки. В результате ударов несколько человек были ранены, есть и смертельный исход.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что планов по проведению трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. Он указал, что контакты прервались по вине Киева, который рассчитывал на поддержку спонсоров. Кроме того, Вашингтон сейчас не проявляет активность по этому вопросу.

