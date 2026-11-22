Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в отдельных районах Центральной России в последнюю ночь осени может опуститься до минус 10 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик назвал первые морозы символичным завершением осени.

"К началу календарной зимы декорации в виде белого покрывала, морозного воздуха и сухого снега под ногами будут выставлены, а природа, сверившись с календарем, – готова принять новый климатический сезон", – добавил Тишковец.

Ранее синоптики предупредили, что 25 ноября в Москве пройдет первая в сезоне метель. Метеорологическая зима в столице наступит 23 ноября, также до конца месяца ожидается ежедневный снег без оттепелей.

К той же дате снежный покров в регионе достигнет высоты 5–10 сантиметров. Синоптик Михаил Леус отметил, что этот снег, вероятно, останется с горожанами до весны.