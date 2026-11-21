Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ноябрь этого года вошел в число 30-ти самых теплых в Москве за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Там уточнили, что средняя температура за первые 20 дней месяца превысила норму – практически весь ноябрь в городе сохранялась плюсовая температура.

В Гидрометцентре добавили, что за две первые декады главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала только три ночи со слабыми заморозками. Тогда температура воздуха опускалась до минус 0,8 градуса.

Синоптики отметили, что самым теплым днем месяца стало 1 ноября – температура составляла плюс 8,8 градуса. Самой теплой считается ночь на 20 ноября с показателями плюс 5,8 градуса.

Однако в центре предупредили, что эти данные далеки от абсолютного максимума ноября, который был зафиксирован 6 ноября 2013 года. Тогда температура составила плюс 16,2 градуса.

В свою очередь, метеорологическая зима в Москве ожидается с 23 ноября. Среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений в этот период.

В это время в городе также начнет формироваться снежный покров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец охарактеризовал его как "устойчивый и даже внушительный".