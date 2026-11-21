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В России законодательно ограничат возможность такси брать дополнительную плату за поездки с детьми. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Пакет поправок в закон о такси, решающий вопрос стоимости подобных поездок, уже подготовил Минтранс России совместно с депутатами Госдумы. Документ планируется вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что поездки на такси для семей с детьми должны стоить меньше, чем по обычному тарифу. По мнению лидера партии "Справедливая Россия", руководителя думской фракции Сергея Миронова, разницу в цене перевозчикам можно было бы компенсировать за счет регионального или федерального бюджета.

Именно в этом и заключался бы смысл льготы на проезд для семей с детьми. Их поддержка должна стать безусловным приоритетом для властей на всех уровнях, подчеркнул он.

Кроме того, Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. В рамках этого планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь водителей для перевозок семей с детьми.

В министерстве также напомнили, что в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Уфе проводится пилот по предоставлению скидок на поездки многодетным семьям. В будущем на его базе планируют создать систему субсидирования, которую распространят на другие регионы.