Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении Kia и Lexus во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Машины столкнулись боком вечером 20 ноября на 16-м километре автомобильной дороги Новая Пустошь – Невская Дубровка.

За рулем Kia была женщина 1989 года рождения. В Lexus пострадали водитель – женщина 1994 года рождения – и три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рождения. Всех пострадавших увезли в больницу, данные об их состоянии пока не приводятся.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту происшествия.

Ранее на 17-м километре внешней стороны МКАД столкнулись семь автомобилей, в том числе автобус. По данным Дептранса, причиной аварии могло стать резкое перестроение одной из машин, двигавшейся с превышением скорости. В столичном главке МВД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

