Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риск дальнейшего распространения в Европе бактерии Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам и другим антибиотикам, реален. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там уточнили, что увеличение количества случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медицинских учреждениях. Кроме того, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) назвал вероятность дальнейшего распространения подобных бактерий в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны высокой.

В первую очередь это касается штаммов, несущих генетические маркеры повышенной вирулентности, уточнили в ВОЗ.

Наибольшее беспокойство вызывает распространение бактерий в больницах и других медицинских учреждениях. При этом среди сельскохозяйственных животных, которых используют для производства продуктов питания, эти устойчивые бактерии в странах ЕС пока выявляют лишь на низком уровне.

Ранее стало известно, что в больницах Европы стремительно распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к препаратам. По данным СМИ, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросло на 72%. У некоторых штаммов зафиксирована абсолютная невосприимчивость почти ко всем антибиотикам, включая новейшие.

Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, но может приводить и к заболеваниям других органов. Смертность от болезней, вызванных такими штаммами, составляет 40–70%.