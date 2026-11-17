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Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), региональное подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишила США, Мексику и Боливию статуса территорий, ликвидировавших корь. Об этом сообщил глава организации Жарбас Барбоза на брифинге.

Причиной стало возобновление устойчивой передачи инфекции в этих государствах. Ситуация с заболеванием в регионе заметно ухудшилась – к 13 ноября медики подтвердили более 58 тысяч случаев кори, 82 человека скончались. Годом ранее за тот же отрезок времени число выявленных заражений не достигало 13 тысяч.

Для пересмотра статуса комиссия учитывала продолжительность распространения вируса. Если возбудитель одной генетической линии продолжает циркулировать внутри страны свыше года, это свидетельствует о восстановлении постоянной передачи инфекции.

В ПАОЗ считают, что одной из главных причин вспышек остается недостаточная защита населения прививками. Организация настаивает на том, чтобы в каждом сообществе полный курс вакцинации проходили не менее 95% жителей, а местные власти оперативнее выявляли новые очаги заболевания и принимали меры для их локализации.

Корь легко передается от человека к человеку – инфицированный может заразить до 18 человек без иммунитета. Заболевание опасно тяжелыми осложнениями, среди которых воспаление легких и головного мозга, потеря зрения, а также летальный исход.

До этого Америка оставалась единственным регионом ВОЗ, которому удалось добиться ликвидации кори. Такой результат был официально признан в 2016 году, но спустя девять лет статус пришлось пересмотреть из-за вспышки в Канаде. Впоследствии стране удалось остановить распространение той цепочки заражений.

ПАОЗ оказывает странам региона практическую помощь в борьбе с заболеванием. В частности, Мексике и Боливии организация содействует проведению прививочных кампаний, развитию эпидемиологического и лабораторного контроля, а также локализации очагов заражения.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что угрозы распространения кори в России нет. По его словам, вакцинация проводится в плановом порядке, а прививки делают в том числе людям, контактировавшим с заболевшими, и другим представителям групп риска.

