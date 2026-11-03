Суд в Москве приостановил деятельность двух хостелов из-за кори

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Столичный суд на 30 суток остановил деятельность двух московских хостелов. Поводом стала вспышка кори среди постояльцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Разбирательство шло по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений. Проверку назначили после того, как среди проживающих зарегистрировали 13 случаев заболевания корью. Она коснулась двух организаций – ООО "Три звезды" и ООО "Ковчег".

Инспекторы установили, что дезинфекционный режим там не соблюдался: рабочие растворы готовили без мерных емкостей, концентрацию полученных составов никто не контролировал, а часть моющих средств на основе активного хлора оказалась с истекшим сроком годности. Отдельные претензии возникли к вентиляции: полноценную очистку систем в помещениях не проводили.

Кроме того, для гостей не оборудовали отдельные помещения для сушки белья и глажки, а прилегающая территория оказалась захламлена старыми матрасами, подушками, одеялами и бытовым мусором. Новых жильцов в хостелы при этом продолжали заселять, несмотря на предписание Роспотребнадзора.

Ранее Российский союз туриндустрии опроверг информацию о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. По данным СМИ, инфекцию обнаружили в отеле Amiana resort Camran. В РСТ отметили, что подобные ситуации имеют сезонный характер. Отдельные случаи заболевания среди туристов возможны, особенно в местах массового отдыха.