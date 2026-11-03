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03 ноября, 12:21

Происшествия

Суд в Москве приостановил деятельность двух хостелов из-за кори

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Столичный суд на 30 суток остановил деятельность двух московских хостелов. Поводом стала вспышка кори среди постояльцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Разбирательство шло по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений. Проверку назначили после того, как среди проживающих зарегистрировали 13 случаев заболевания корью. Она коснулась двух организаций – ООО "Три звезды" и ООО "Ковчег".

Инспекторы установили, что дезинфекционный режим там не соблюдался: рабочие растворы готовили без мерных емкостей, концентрацию полученных составов никто не контролировал, а часть моющих средств на основе активного хлора оказалась с истекшим сроком годности. Отдельные претензии возникли к вентиляции: полноценную очистку систем в помещениях не проводили.

Кроме того, для гостей не оборудовали отдельные помещения для сушки белья и глажки, а прилегающая территория оказалась захламлена старыми матрасами, подушками, одеялами и бытовым мусором. Новых жильцов в хостелы при этом продолжали заселять, несмотря на предписание Роспотребнадзора.

Ранее Российский союз туриндустрии опроверг информацию о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. По данным СМИ, инфекцию обнаружили в отеле Amiana resort Camran. В РСТ отметили, что подобные ситуации имеют сезонный характер. Отдельные случаи заболевания среди туристов возможны, особенно в местах массового отдыха.

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