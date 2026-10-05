РСТ не подтвердил вспышку вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме

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Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг информацию о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее канал Mash писал в МАХ, что инфекцию обнаружили во вьетнамском отеле Amiana resort Camran. Там якобы заболели несколько семей из России.

Туристы из Тулы, в частности, рассказали журналистам, что на третий день после заселения у 8-месячного ребенка резко поднялась температура до 40 градусов, появились сыпь и болезненные язвы во рту. В больнице врачи подтвердили вирус Коксаки. Россияне также встретили на месте и других заболевших с детьми, утверждают авторы публикации.

"В Российском союзе туриндустрии не располагают информацией, которая позволяла бы говорить о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме", – заявили в организации.

В РСТ также отметили, что, по данным страхового комитета союза, подобные ситуации имеют сезонный характер и на данный момент ничего необычного в ситуации не отмечается. При этом отдельные случаи заболевания среди туристов возможны, особенно в местах массового отдыха.

В настоящее время РСТ продолжает уточнять информацию о ситуации у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении.

Ранее Ассоциация туроператоров России опровергла слухи о росте цен на туры в Египет более чем на 50% из-за концерта Шакиры у пирамид Гизы. В организации уточнили, что не видят никаких существенных колебаний цен, которые можно было бы связать с выступлением. Проживание в египетских отелях с захватом даты концерта стоит столько же, сколько за неделю до или неделю после, указали в ассоциации.