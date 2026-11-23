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В Новой Зеландии 27-летняя женщина случайно проглотила столовую вилку при попытке вызвать рвоту. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NZ Herald.

После неудачных попыток извлечь предмет своими силами, она обратилась к врачам. Рентгеновское исследование показало, что вилка находится в желудке. Столовый прибор прошел через пищевод, не повредив его. Хирургов удивил тот факт, что человек смог проглотить настолько длинный предмет.

Специалисты дважды попытались достать инородное тело через рот, используя эндоскоп. Однако обе процедуры не увенчались успехом. Тогда пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству – лапароскопическим методом врачи сделали небольшой разрез длиной около 4 сантиметров. Через него предмет был извлечен, отверстие в желудке зашили.

При этом в медкарте пациентки не было информации о расстройствах пищевого поведения или психических заболеваниях. Желудок женщины не поврежден. Операция прошла успешно, спустя два дня она была выписана.

Ранее врачи Домодедовской больницы помогли пациенту, который случайно проглотил зубочистку и три дня не обращался за медицинской помощью. Инородное тело пробило стенку тонкой кишки, вызвав ее перфорацию. Специалисты извлекли предмет и ушили поврежденный участок.

