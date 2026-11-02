Врачи в Подмосковье спасли мужчину, проглотившего зубочистку

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В Домодедовской больнице врачи спасли мужчину, который случайно проглотил зубочистку и три дня проходил с ней внутри. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

В хирургическое отделение бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на аппендицит. Мужчину экстренно госпитализировали для проведения операции. В ходе вмешательства выяснилось, что истинной причиной острого состояния стал инородный предмет.

"Сам аппендикс оказался неизмененным, но в брюшной полости у пациента мы нашли зубочистку. Инородное тело пробило стенку тонкой кишки, вызвав ее перфорацию", – рассказал хирург Сергей Оськин.

Врач уточнил, что зубочистку удалось своевременно вытащить, а поврежденный участок кишки ушить. По словам специалиста, если бы мужчина обратился позже или лечение было бы отложено, то в этом случае у пациента развился бы перитонит.

После успешной операции мужчина вспомнил, что за три дня до попадания в больницу во время чистки зубов случайно проглотил заостренную палочку. Сейчас мужчина выписан из медучреждения в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.

Врачи напоминают, что при случайном проглатывании инородных предметов и возникновении острой боли в животе нужно незамедлительно обращаться за медпомощью. Своевременно начатое лечение может предотвратить развитие осложнений.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из тонкой кишки девочки косметический спонж. Девочка жаловалась на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали ребенка в хирургическое отделение.

Во время операции выяснилось, что пациентка проглотила спонж, в организме он был, предположительно, около пяти дней. Пациентке сделали лапаротомию, врачи смогли аккуратно извлечь инородное тело. Вмешательство прошло успешно, без осложнений. Девочку выписали на десятый день в удовлетворительном состоянии.

