Врачи Ямала спасли девочку с закупоренным из-за семечки бронхом

Фото: cgb-nur.yanao.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе эндоскописты Новоуренгойской центральной городской больницы извлекли семечку, которая перекрыла просвет бронха девочки и вызвала воспаление дыхательных путей. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Девочку доставили санитарной авиацией из Надыма в Новый Уренгой. Фрагмент семечки застрял в труднодоступном месте дыхательных путей, вызвав воспаление, отек и сужение просвета правого нижнедолевого бронха.

Первая попытка извлечь инородное тело закончилась его разрушением. Небольшой осколок сместился глубже в дыхательные пути и закупорил просвет бронха.

Семечку удалось достать заведующему эндоскопическим отделением больницы Игорю Киртянову. Он захватил фрагмент эндоскопической корзинкой и извлек его через тубус бронхоскопа. Операция прошла успешно.

Ранее во Владивостоке хирурги извлекли зубной протез из дыхательных путей 43-летнего мужчины, который вдохнул его пять лет назад, но скрывал это из-за страха перед процедурами. За это время пациент неоднократно лечился от бронхита и других воспалений, а за помощью обратился после развития гнойной пневмонии. Протез успел врасти в бронх и покрыться грануляционной тканью, операция по его удалению заняла около часа.