Челябинские врачи удалили пациентке опухоль, проросшую из шеи в грудную клетку

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Врачи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины удалили 63-летней пациентке 14-сантиметровую опухоль, которая проросла из шеи вглубь грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Такое расположение опухоли встречается редко. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов.

Чтобы добраться до новообразования, торакальные и ЛОР-онкологи объединили в одной операции два малоинвазивных подхода. Из грудной клетки опухоль мобилизовали и удалили торакоскопическим доступом через межреберный промежуток, а к щитовидной железе подобрались трансцервикальным способом – через разрез на шее.

По словам заведующего отделением торакальной онкологии центра Егора Печерицы, справиться силами одного отделения было бы невозможно.

"Если бы мы попытались начать только с шеи или только с грудной клетки, не удалось бы полностью освободить верхушку узла и избежать повреждения сонных артерий, вен, сосудов шеи и пищевода", – объяснил он.

Гистологическое исследование подтвердило диагноз "узловой нетоксический зоб". Как рассказали в Минздраве, это доброкачественное новообразование, которое нередко растет медленно, а объем средостения позволяет ему достигать крупных размеров без выраженных симптомов.

После операции пациентка прошла восстановление и уже выписана домой.

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