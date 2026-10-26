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26 октября, 16:43

Политика

Трамп назвал Сомали худшей страной в мире

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Сомали, возможно, худшей страной в мире, комментируя ситуацию с конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омар. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

Выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган, Трамп заявил, что в Сомали нет правительства и полиции, а люди нападают на суда.

"Единственное, чем они занимаются, – это убийство людей", – сказал он.

Американский лидер также вновь призвал Омар подать в отставку и назвал ее "смутьянкой".

В свою очередь, Белый дом заявил, что американский Минюст проводит расследование в отношении Омар. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что целью разбирательства является "сбор доказательств в пользу того, чтобы лишить ее гражданства и впоследствии депортировать".

Ранее Трамп допустил, что США могут "заняться Кубой" после разрешения конфликта с Ираном. По словам главы Белого дома, его администрация вложила в ВС США "крупнейшую в истории сумму в 1 триллион долларов". Американский лидер также добавил, что корабли могут подойти к кубинскому побережью.

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