26 октября, 16:43Политика
Трамп назвал Сомали худшей страной в мире
Фото: whitehouse.gov
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Сомали, возможно, худшей страной в мире, комментируя ситуацию с конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омар. Об этом сообщил телеканал Fox Business.
Выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган, Трамп заявил, что в Сомали нет правительства и полиции, а люди нападают на суда.
"Единственное, чем они занимаются, – это убийство людей", – сказал он.
Американский лидер также вновь призвал Омар подать в отставку и назвал ее "смутьянкой".
В свою очередь, Белый дом заявил, что американский Минюст проводит расследование в отношении Омар. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что целью разбирательства является "сбор доказательств в пользу того, чтобы лишить ее гражданства и впоследствии депортировать".
Ранее Трамп допустил, что США могут "заняться Кубой" после разрешения конфликта с Ираном. По словам главы Белого дома, его администрация вложила в ВС США "крупнейшую в истории сумму в 1 триллион долларов". Американский лидер также добавил, что корабли могут подойти к кубинскому побережью.