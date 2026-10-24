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Политика

Трамп заявил, что США могут "заняться Кубой" после Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон направит корабли к побережью Кубы после разрешения конфликта с Ираном. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками во Флориде.

По словам Трампа, его администрация вложила в ВС США "крупнейшую в истории сумму в 1 триллион долларов".

"У нас лучшая военная техника в мире. Вы видели это во время событий в Венесуэле. Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку", – сказал Трамп.

Глава США добавил, что корабли могут подойти к кубинскому побережью. После этого, продолжил Трамп, Вашингтон может послать на Кубу госсекретаря Марко Рубио, чтобы тот "довел дело до конца".

Кроме того, Трамп заявил о возможном проведении еще одной военной операции против Ирана, если его власти не согласятся на условия Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном. Одновременно с этим американский лидер сообщил, что "кое-что произойдет довольно скоро".

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для прекращения текущего конфликта. В ведомстве добавили, что эскалация невыгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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