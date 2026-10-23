Иран потребовал от стран Ближнего Востока прекратить поддержку США

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Иран передал странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

По его словам, в ходе 40-дневной войны, как в Иране называют военные действия между США и исламской республикой в феврале–марте 2026 года, Тегеран наносил удары по базам на территории любой страны, которую Вашингтон использовал для нападения на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном. Одновременно с этим американский лидер сообщил, что "кое-что произойдет довольно скоро".

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для прекращения текущего конфликта. В ведомстве добавили, что эскалация невыгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе.