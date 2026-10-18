Лавров заявил о риске полномасштабной войны из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Обстановка на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны. Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит все необходимое для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

Он подчеркнул необходимость ликвидировать первопричины происходящего в проливе и вокруг него.

"Необходимо ликвидировать первопричины того, что происходит в Ормузском проливе и вокруг него, включая, конечно же, выполнение договоренностей, которые все мы приветствовали, которые были достигнуты между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран", – сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Он добавил, что завершение конфликта произойдет в любом случае.

При этом СМИ указали, что американские военные рассматривают возможность применения самой мощной неядерной авиабомбы в арсенале США в случае возобновления операции против Ирана. Речь идет о бомбе GBU-43/B MOAB, которую также называют "матерью всех бомб".

