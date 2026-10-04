Иран пообещал открыть Ормузский пролив при принятии США плана урегулирования

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Ормузский пролив может быть открыт в течение семи дней, если США примут предложенный Тегераном план урегулирования. Об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил на встрече с главами иностранных дипмиссий, передает ТАСС.

Арагчи пояснил, что речь идет о "семидневном плане", представленном Ираном в 2026 году. По его словам, в случае принятия документа пролив будет открыт за неделю. Дополнительные подробности министр пообещал представить позже.

Кроме того, Иран через Катар направил американской стороне ответ на предложение Вашингтона, исключив возобновление переговоров по ядерной тематике, сообщил на пресс-конференции представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Передача четких и твердых ответов Ирана на предложения американской стороны через катарского посредника в Дохе продемонстрировала провал попыток Вашингтона увести переговоры в сторону ядерной тематики", – сказал дипломат и добавил, что Тегеран озвучил свою точку зрения посредникам касательно ответа США на предложения Исламской Республики.

Он также отметил, что восстановление безопасности Ормузского пролива возможно лишь при конкретных шагах с американской стороны: полном прекращении препятствования иранскому коммерческому судоходству, отмене всех односторонних и последних санкций, а также прекращении военных интервенций.

В то же время Багаи указал, что обсуждение возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) носит серьезный характер. Он уточнил, что Тегеран как участник ДНЯО должен пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными договором, а не находиться под постоянным давлением и угрозами военного нападения.

При этом представитель МИД Ирана отметил, что страна остается членом ДНЯО и осознает свои обязательства в рамках соглашения. Он подчеркнул, что дипведомство будет следовать решениям вышестоящих органов власти, если те примут какие-либо постановления относительно дальнейшего участия Ирана в договоре.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможность нанесения ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, однако не стал утверждать, что они точно будут. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Соединенные Штаты одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.