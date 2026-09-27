Трамп заявил о рекордном вывозе нефти через Ормузский пролив

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США минувшей ночью вывезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, который превысил показатели, зафиксированные до конфликта с Ираном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он добавил, что после завершения конфликта цены на нефть станут значительно ниже. При этом, отметил глава Белого дома, нефть уже стоит намного дешевле, чем при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Трамп рассказал, что отклонил предложенный Тегераном план восстановления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон "полностью контролирует" пролив, при этом через него проходит "огромное количество нефти".

Тегеран передал Вашингтону план восстановления судоходства в Ормузском проливе через посредничество Катара. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что безопасность в проливе невозможно восстановить военными действиями, угрозами, блокадой или экономическим принуждением.

