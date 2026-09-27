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27 сентября, 15:52

Спорт

Теннисист Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу

Фото: Getty Images/Tim Clayton

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Ханчжоу.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Оба спортсмена выступали на турнире без номера посева.

В полуфинале Сафиуллин встретится с победителем матча между его соотечественником Даниилом Медведевым (первый номер посева) и представителем Гонконга Коулменом Вонгом (без номера посева).

29-летний Сафиуллин занимает 102-ю строчку рейтинга ATP. Россиянин пока не выигрывал турниры под эгидой организации. В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона, что стало его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Юго Гастоном в четвертьфинале турнира ATP в китайском Ханчжоу. Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина, посеянного под вторым номером. Его соперник не имел номера посева. В полуфинале Рублев сыграет с французом Кирианом Жаке.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Его призовой фонд составляет более 1 миллиона долларов. Действующим чемпионом является представитель Казахстана Александр Бублик.

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