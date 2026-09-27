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27 сентября, 13:19

Политика

В Кремле признательны за то, как Путина пригласили на саммит G20 в Майами

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Algi Febri Sugita

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что Кремль ценит приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

"Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно", – сказал Песков.

Он пояснил, что решение о поездке российского лидера на саммит пока не принято. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря 2026 года. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее сообщал , что хотел пригласить Путина на мероприятие, так как участие президента РФ в саммите, по его мнению, было бы полезным.

Однако премьер Италии Джорджа Мелони высказала недовольство по этому поводу. По ее словам, сейчас настало время для западных стран потребовать от президента РФ предпринять шаги навстречу, а не наоборот. Глава евродипломатии Кая Каллас аналогичным образом отреагировала на приглашение Путина на саммит.

При этом госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение. Москва поблагодарила Штаты за данный шаг с их стороны. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль тоже приветствовал отправленное России приглашение на саммит G20.

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