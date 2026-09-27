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27 сентября, 11:51

Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о насилии над ребенком с особенностями в Забайкалье

Фото: 123RF.com/tassev

Прокуратура Краснокаменска начала проверку после публикаций в соцсетях о систематическом физическом и психологическом насилии над ребенком с особенностями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в МАХ.

Ведомство намерено оценить, как органы, организации и должностные лица соблюдали требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Параллельно с этим прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки. Если по итогам разбирательства вскроются нарушения, надзорный орган примет соответствующие меры, вплоть до привлечения виновных к ответственности.

Для возможного взыскания компенсации причиненного ребенку вреда прокуратура получила от его матери соответствующее заявление, которое планируется использовать для обращения в суд.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил 28-летнюю жительницу Балея Раису Ташлыкову к 17 годам колонии общего режима за убийство годовалой дочери с особой жестокостью. Также ей назначили 1,5 года ограничения свободы.

1 сентября 2025 года девочка умерла в больнице от отравления уксусной кислотой, закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов головы, шеи и туловища. В суде Ташлыкова вину не признала, заявив об отсутствии умысла.

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