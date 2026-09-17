17 сентября, 15:20Происшествия
Жительница Набережных Челнов задержана по подозрению в убийстве 1,5-годовалой дочери
Фото: телеграм-канал Mash Iptash
24-летняя жительница Набережных Челнов задержана по подозрению в убийстве своей 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.
По данным ведомства, тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире дома на улице Ахметшина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении матери девочки под стражу. Назначен ряд экспертиз. В ходе расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.
Ранее в Ачинске под стражу заключили женщину, подозреваемую в убийстве своей дочери. Под предлогом совместного похода в магазин мать привела девочку в безлюдное место у железнодорожных путей, где задушила ее и ударила прутом по шее. Злоумышленницу задержали после обнаружения тела ребенка. Подозреваемая созналась в убийстве.