Премьер Швеции Кристерссон заявил об уходе в отставку

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что уходит в отставку. Он направил спикеру парламента соответствующее письмо, текст которого опубликовал своей странице в соцсети Х.

"Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", – говорится в публикации.

Поводом для такого решения послужило поражение правоцентристского блока Кристерссона на парламентских выборах 13 сентября. Победу одержали оппозиционные силы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сказал, что подаст в отставку 25 или 26 сентября, когда вернется из Нью-Йорка, где пройдет Генассамблея ООН. При этом срок его полномочий должен был истечь весной следующего года. Теперь по закону выборы президента должны пройти через 90 дней после отставки Вучича.