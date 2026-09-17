17 сентября, 15:05Политика
Премьер Швеции Кристерссон заявил об уходе в отставку
Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что уходит в отставку. Он направил спикеру парламента соответствующее письмо, текст которого опубликовал своей странице в соцсети Х.
"Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", – говорится в публикации.
Поводом для такого решения послужило поражение правоцентристского блока Кристерссона на парламентских выборах 13 сентября. Победу одержали оппозиционные силы.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сказал, что подаст в отставку 25 или 26 сентября, когда вернется из Нью-Йорка, где пройдет Генассамблея ООН. При этом срок его полномочий должен был истечь весной следующего года. Теперь по закону выборы президента должны пройти через 90 дней после отставки Вучича.