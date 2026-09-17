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17 сентября, 14:52

Происшествия

В Бельгии стоматолог 30 лет насиловал пациенток под видом гигиены горла

Фото: depositphotos/pressmaster

В Бельгии стоматолог на протяжении 30 лет совершал действия сексуального характера в отношении своих пациенток, выдавая их за медицинскую процедуру, сообщает GVA.

По версии следствия, преступления совершались в 1995–2025 годах. Мужчина убеждал женщин в необходимости особой гигиены горла, не существующей в официальной медицине. Врач называл такую манипуляцию "бабушкиным методом".

Во время процедуры медик глубоко вводил пальцы в горло пациенткам и занимался мастурбацией. Адвокат потерпевших подчеркнул избирательность действий обвиняемого, среди пострадавших нет мужчин.

"Как будто только женщины могли бы извлечь пользу из дезинфекций горла обвиняемого", – подчеркнул он.

Кроме того, в материалах дела фигурируют случаи насилия во время операций под наркозом. Одна из пациенток после хирургического вмешательства заявила о болях в области половых органов.

Уточняется, что стоматолог признал вину по большинству предъявленных ему обвинений.

Ранее стало известно, что 65-летний миллионер в Великобритании годами истязал и насиловал женщин в подвале своего поместья.

В 2019 году началось расследование после нескольких обращений пострадавших, которые заявили, что мужчина создал в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их. Часто он приглашал на работу иностранок, оказавшихся в уязвимом положении.

В распоряжении властей оказалась 18-минутная запись, на которой запечатлено, как миллионер избивает одну из своих работниц. По версии следствия, издевательства шли с 1998 по 2022 год.

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