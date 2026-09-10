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10 сентября, 09:45

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Daily Mail: миллионер в Великобритании устроил в подвале камеру для пыток и изнасилований

Британский миллионер устроил в подвале камеру для пыток и изнасилований

Фото: depositphotos/dechevm

65-летний миллионер Кевин Бут из Великобритании годами пытал и насиловал женщин в подвале своего поместья. Об этом сообщает Daily Mail.

Бут и его жена были владельцами частной школы в начале 1990-х. Его многократно обвиняли в избиении детей хлыстом и тростью. Впоследствии он прекратил преподавание, стал делать ставки на скачках и разбогател. В 2002 году Бута уже осуждали на два года тюрьмы по заявлению одной из работниц. Судебное разбирательство по нынешнему делу идет.

Бывшего учителя взяли под арест в ноябре 2025 года. При этом расследование началось еще в 2019-м после ряда заявлений от женщин, которые работали в его шотландском поместье. Согласно показаниям пострадавших, Бут устроил в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их. Часто он приглашал на работу иностранок, пребывавших в уязвимом положении.

В распоряжении властей оказалась 18-минутная видеозапись, запечатлевшая, как миллионер избивает одну из своих сотрудниц. По версии следствия, издевательства длились с 1998 по 2022 год. Буту предъявлены обвинения по 21 эпизоду, включая восемь изнасилований. При этом местный суд отказался снять с него запрет на выезд из страны.

Ранее 16-летний подросток в Пакистане подвергся изнасилованию, согласившись на предложение незнакомцев сделать его звездой соцсети TikTok.

Приехав на встречу, он увидел двоих мужчин, которые, угрожая ножом, отобрали у него телефон и заставили выпить напиток с одурманивающим веществом. Затем прибыли еще двое, а после изнасилования они оставили подростка и скрылись.

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