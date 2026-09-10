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10 сентября, 15:36

Общество

Samsung выплатил краснодарцу 370 тыс руб за неисправный телефон

Фото: depositphotos/Fascinadora

Житель Краснодара отсудил у компании Samsung более 370 тысяч рублей за смартфон с производственным дефектом, сообщила пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Купив телефон в магазине, мужчина почти сразу обнаружил неисправность звука. Он обратился в российское представительство компании, однако после проверки фирма отказала в удовлетворении требований, сообщив, что неполадок в технике нет. Проведенная в ходе судебного разбирательства экспертиза подтвердила производственный дефект.

Ленинский районный суд Краснодара взыскал с компании в пользу потребителя более 370 тысяч рублей. Позже апелляционная инстанция отменила это решение, сославшись на то, что телефон был ввезен по схеме параллельного импорта.

Апелляционное определение было отменено кассационным судом, при этом решение первой инстанции осталось в силе. В пресс-службе подчеркнули, что только ответчик уполномочен рассматривать претензии, а параллельный импорт не лишает покупателя права на гарантийное обслуживание.

Ранее житель Калифорнии Майкл Гарсия, работавший водителем в доставке, получил выплату в размере 50 миллионов долларов из-за халатного обращения сотрудников заведения компании Starbucks с горячим чаем. По данным СМИ, он получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи.

Адвокаты пострадавшего заявляли, что работник, готовивший заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов.

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