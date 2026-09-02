Британка с русским акцентом выиграла дело о дискриминации и получила 22 тыс долларов

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Жительница Великобритании, имеющая русский акцент, выиграла судебное дело против своего работодателя и получила компенсацию в размере более 16,5 тысячи фунтов стерлингов (почти 22,3 тысячи долларов), сообщает газета "Известия" со ссылкой на People Management.

Инцидент случился в 2022 году. Сотрудница британского ведомства по налоговым и таможенным сборам, армянка, отлично знала английский, однако из-за того, что ее родным языком был русский, у нее был выраженный русский акцент. При вводном инструктаже в период трудоустройства она случайно уронила шпильку с сумки и пошла искать пропажу.

Ее непосредственный руководитель пошел за ней и отметил, что найденная вещь, возможно, является "подслушивающим устройством". Суд в Эдинбурге постановил, что этот комментарий был расценен как прямая расовая дискриминация, так как "он не был бы сделан в адрес стажеров, которых не воспринимали как русских".

Как выяснилось в процессе проверки, это был не единственный эпизод дискриминации. Например, руководитель ставил под вопрос переживания работницы из‑за ее предыдущей армянской фамилии, настаивал на повторном прохождении ею испытательного срока и, помимо этого, без каких-либо оснований вменял ей заявления о России, которых она не делала.

Суд присудил ей компенсацию морального вреда в размере 14 тысяч фунтов стерлингов и проценты, в результате чего общая сумма выплат составила 16 506 фунтов, или 22 294 доллара.

Ранее в Китае суд вынес решение о выплате уволенной сотруднице 100 тысяч долларов. Женщина работала в компании по управлению недвижимостью с 2006 года, а в 2023‑м была уволена, поскольку ее муж занимает пост гендиректора конкурирующей организации. Это, по мнению работодателя, создало "негативные последствия для бизнеса", так как сотрудница имела доступ к конфиденциальной информации.

В ответ женщина заявила, что у нее не было доступа к секретным данным, а на работе она выполняла только вспомогательные функции. В итоге ее увольнение признали незаконным.

