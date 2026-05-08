SCMP: китаянка отсудила 100 тыс долларов за увольнение из-за должности мужа

Суд в Китае постановил выплатить 100 тысяч долларов женщине, которую уволили из-за того, что ее муж возглавлял конкурирующую компанию. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным СМИ, китаянка начала работать в фирме по управлению недвижимостью в 2006 году, а в конце 2023-го ее уволили. Как объяснил работодатель, ее муж занимает должность гендиректора конкурирующей компании, что создало "негативные последствия для бизнеса".

Китаянка обратилась в суд и потребовала выплатить компенсацию за расторжение трудового договора. На заседании работодатель утверждал, что экс-сотрудница, занимавшая должность операционного менеджера, имела доступ к конфиденциальной информации. В ответ женщина заявила, что у нее не было доступа к секретным данным, поскольку она выполняла лишь вспомогательные функции.

В итоге суд признал увольнение незаконным, поскольку работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что супруг китаянки использовал ее положение для нанесения ущерба интересам компании.

